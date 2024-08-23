ВСУ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в российском регионе

Гладков сообщил об обстреле шести населенных пунктов в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу шесть населенных пунктов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе в селе Ржевка в результате повторного обстрела в одном частном доме повреждена стена, еще в двух — выбиты окна. После обстрела села Муром разрушена пристройка к частному дому», — написал чиновник.

Помимо того, атакам подвергся город Шебекино и село Байцуры Борисовского района. В населенном пункте загорелось здание соцобъекта, повреждения также получили кровли двух домов.

В селе Кукуевка дрон-камикадзе атаковал частное домовладение, продолжил губернатор. Еще один населенный пункт — село Тишанка — также подверглось удару со стороны беспилотников.

Ранее Минобороны России показало работу российских беспилотников по военной технике ВСУ в Курской области. На опубликованных министерством кадрах «Ланцет» поражает украинский грузовик с находившимся в нем минометом. В результате удара кузов автомобиля полностью выгорает.