Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:20, 23 августа 2024Россия

ВСУ обстреляли сразу шесть населенных пунктов в российском регионе

Гладков сообщил об обстреле шести населенных пунктов в Белгородской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу шесть населенных пунктов в Белгородской области. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе в селе Ржевка в результате повторного обстрела в одном частном доме повреждена стена, еще в двух — выбиты окна. После обстрела села Муром разрушена пристройка к частному дому», — написал чиновник.

Помимо того, атакам подвергся город Шебекино и село Байцуры Борисовского района. В населенном пункте загорелось здание соцобъекта, повреждения также получили кровли двух домов.

В селе Кукуевка дрон-камикадзе атаковал частное домовладение, продолжил губернатор. Еще один населенный пункт — село Тишанка — также подверглось удару со стороны беспилотников.

Ранее Минобороны России показало работу российских беспилотников по военной технике ВСУ в Курской области. На опубликованных министерством кадрах «Ланцет» поражает украинский грузовик с находившимся в нем минометом. В результате удара кузов автомобиля полностью выгорает.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Умер замученный террористами 25-летний сотрудник ФСИН. Его жестоко пытали, сняли на видео и вынудили обратиться к Путину

      ФСБ ликвидировала ячейку «Свидетелей Иеговы» в российском регионе

      Преступник угнал машину с женщиной и ребенком и попал на видео

      Названы преимущества романтических отношений после 50 лет

      Китай запустит обсерваторию для поиска экзопланет

      Нашатырю нашли неожиданное применение

      Россиянин сбросил с балкона сожительницу во время ссоры

      Пьяные туристы заподозрили пожилого таксиста в краже телефона и сломали ему ребра

      ФСБ задержала россиянина за дискредитацию Российской армии

      Кендалл Дженнер без штанов снялась в откровенной позе для модного бренда

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше