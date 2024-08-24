Смартфоны Samsung будут работать дольше благодаря дисплеям

Samsung изобрела энергоэффективные OLED-дисплеи для смартфонов

Южнокорейская корпорация Samsung заявила о создании новых OLED-панелей с низким энергпотреблением. На это обратило внимание издание PhoneArena.

На конференции IMID 2024 представители Samsung Display, которая входит в корейскую корпорацию, рассказали об изобретении OLED-дисплеев без поляризационной пленки. По словам инженеров фирмы, таким образом значительно удастся увеличить срок автономной работы смартфонов.

Специалисты объяснили, что OLED-экраны потребляют энергию даже в режиме ожидания. Изобретение новых панелей позволит смартфону работать на одном заряде батареи даже в интенсивном режиме не менее 24 часов.

Вице-президент Samsung Чунг И заметил, что новые OLED-панели будут соответствовать критерями для экранов «в эпоху искусственного интеллекта (ИИ)». По его словам, низкое энергопотребление необходимо для того, чтобы сделать ИИ-сервисы на смартфонах еще более эффективными. Специалисты компании напомнили, что для работы сервисов искусственного интеллекта требуется много энергии.

Ранее стало известно, что южнокорейская корпорация Samsung запланировала выпуск еще одного складного смартфона до конца года. Им окажется Galaxy Z Fold 6 Slim, который получит тонкий титановый корпус.