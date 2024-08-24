Архивы о решении Британии и Франции начать войну против СССР рассекретили

Рассекречены архивы о планах Британии и Франции о войне против СССР в 1940 году

Англия и Франция в начале 1940 года приняли решение начать войну против СССР. Данные об этом, полученные советской разведкой, приводятся в документе Российского государственного военного архива, опубликованном Президентской библиотекой.

Уточняется, что решили нанести удар со стороны Кавказа и с севера. «Для этой цели решено направить в Финляндию канадские войска», — отмечается в документе. Своими действиями Лондон и Париж хотели разрушить нефтепромыслы и создать «национальное русское правительство».

Ранее Росгвардия рассекретила архивы о борьбе с бандеровцами в тылу Красной армии. Сообщалось, что в период с 1944 по 1945 годы в тылу Красной армии были уничтожены 34 главаря банд украинских националистов, в том числе бандеровцев.