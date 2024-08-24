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16:00, 24 августа 2024Россия

Школы в Курской области будут работать в смешанном формате

В Курской области школьники будут учиться очно и дистанционно

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Курской области часть школ в новом учебном году будет работать в смешанном формате — очном и дистанционном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования Сергея Кравцова, посетившего регион с рабочим визитом.

Он заверил, что министерство находится на связи с регионами, где созданы пункты временного размещения, и там также обеспечена возможность для всех детей пойти в школу 2 сентября. «Часть школ Курской области в новом учебном году будет работать в смешанном формате — очном и дистанционном. Все школьники будут обеспечены учебниками», — пообещал он.

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) идут в Курской области больше двух недель. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Согласно данным МЧС, из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали около 3,2 тысячи человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл цели нападения ВСУ на Курскую область. Он опроверг сообщения о том, что Киев пошел на это ради «усиления переговорной позиции».

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      Александра Лисица
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