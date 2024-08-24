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16:08, 24 августа 2024Наука и техника

Участник СВО рассказал о необычной способности украинских дронов

Мобилизованный из Челябинска: украинские дроны «Баба-Яга» могут унести человека

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Используемые Украиной беспилотные летательные аппараты «Баба-Яга» могут поднимать груз весом до 150 килограмм, рассказал мобилизованный из Челябинска с позывным «депутат». Его слова приводит URA.RU.

В теории это означает, что дроны могут подхватить и унести человека, отметил спикер. Впрочем, грузы с таким весом под силу не каждому квадрокоптеру такого типа, уточнил он, добавив, что сам с такими устройствами не сталкивался.

Наиболее распространены на СВО дроны, способные унести груз весом до 20 килограмм, пояснил «депутат». До начала конфликта их чаще применяли в сельском хозяйстве, опрыскивая поля.

Также мужчина предупредил о повышенной опасности таких квадрокоптеров. В паре с «Бабой-Ягой», по его словам, летают FPV-камикадзе, которые могут прилететь в большом количестве на место падения украинского дрона. Большие риски в себе несет и возможность взрыва самих квадрокоптеров при ударе об землю, дал понять он.

Ранее стало известно, что в России готовятся испытания противодронового детектора «Капкан». Он предназначен для уничтожения таких дронов, как «Баба-Яга», пояснили в конструкторском бюро (КБ) «Талламхо». Новое изделие будет ориентироваться на звук, характерный для какой-либо техники, а также отслеживать проходимую ею дистанцию.

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      Лилиана Набиуллина
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