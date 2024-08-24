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10:45, 24 августа 2024Культура

Участники шоу «Голос» едва не разбились на самолете в Якутии

«112»: участники группы «Монако Джем» едва не разбились на Ан-2 в Якутии

Фото: Telegram-канал 112

Участники шоу «Голос», музыканты из кавер-группы «Монако Джем» едва не разбились на самолете Ан-2, совершившем жесткую посадку в Якутии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Всего на борту воздушного судна находились 11 человек: два пилота, техник и восемь пассажиров. Они летели в Якутск с корпоратива золотодобытчиков. По предварительным данным, причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.

О вынужденной посадке Ан-2 стало известно утром в субботу, 24 августа. Самолет приземлился в пяти километрах от поселка Солнечный Усть-Майского района. По факту произошедшего Якутская транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов.

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