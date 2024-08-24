Снайпер ССО Украины навел российскую ракету «Искандер» на свое подразделение

Снайпер Сил специальных операций (ССО) Украины навел российскую ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер» на пункт дислокации своего подразделения на авдеевском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в решении Шевченковского райсуда Киева.

Следствие выяснило, что украинский боец в 2023 году связался с российскими спецслужбами через мессенджер и передал им координаты. 19 ноября по ним был нанесен удар, в результате которого удалось ликвидировать нескольких командиров 8-го полка ССО.

Отмечается, что ракета прилетела по месторасположению, оборудованному менее чем за неделю до удара. Сам снайпер в тот момент находился на ротации.

10 августа сообщалось, что Российская армия ударила расчетом «Искандер-М» по командному пункту (ВСУ) в приграничье Курской области. В результате попадания ракеты уничтожены 15 человек командного состава подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения.