Россия ударила «Искандером» по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области

ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили 15 человек командного состава ВСУ

Российская армия ударила расчетом «Искандер-М» по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В результате нанесенного удара уничтожены 15 человек командного состава подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, как российские военные наводятся на цель и бьют из оперативно-тактического ракетного комплекса.

В конце июля ВС России ударом «Искандера-М» уничтожили около 50 иностранных инструкторов ВСУ. Пункт временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран находился в населенном пункте Дергачи в Харьковской области.

