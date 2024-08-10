Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 10 августа 2024Россия

Россия ударила «Искандером» по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области

ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили 15 человек командного состава ВСУ

Российская армия ударила расчетом «Искандер-М» по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В результате нанесенного удара уничтожены 15 человек командного состава подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения.

На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, как российские военные наводятся на цель и бьют из оперативно-тактического ракетного комплекса.

В конце июля ВС России ударом «Искандера-М» уничтожили около 50 иностранных инструкторов ВСУ. Пункт временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран находился в населенном пункте Дергачи в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей с Украины над территорией Белоруссии

      В Белоруссии «Искандеры» и реактивные системы «Полонез» выдвинулись к границе с Украиной

      Глава Льгова сообщил о стабильной обстановке в городе

      Россия ударила «Искандером» по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области

      В Курской области продолжился выезд жителей из приграничных территорий

      Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях

      Российские военные нанесли поражение наемникам украинского «Иностранного легиона»

      IBA оценила победу на Олимпиаде-2024 провалившей гендерный тест боксерши

      Полиция Белгорода получила ориентировку на маскирующихся под священников диверсантов

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ на курском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше