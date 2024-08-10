Россия ударила «Искандером» по командному пункту ВСУ в приграничье Курской области

Российская армия ударила расчетом «Искандер-М» по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В результате нанесенного удара уничтожены 15 человек командного состава подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ракетчики били по разведанному месту, где располагался командный пункт подразделения.
На опубликованных оборонным ведомством кадрах видно, как российские военные наводятся на цель и бьют из оперативно-тактического ракетного комплекса.
В конце июля ВС России ударом «Искандера-М» уничтожили около 50 иностранных инструкторов ВСУ. Пункт временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран находился в населенном пункте Дергачи в Харьковской области.