В Минсельхозе России заявили о кадровых проблемах

Российский аграрный сектор потерял 200 тысяч работников в 2023 году

Российский аграрный сектор испытывает серьезные кадровые проблемы — в 2023 голу из данной сферы ушло 200 тысяч человек. Об этом рассказала глава министерства сельского хозяйства России Оксана Лут, ее слова передает «Интерфакс».

«За прошлый год из нашей отрасли ушло 200 тысяч человек. Всего у нас работает где-то шесть миллионов человек, в основном это рабочие профессии», — заявила она. Лут подчеркнула, что в аграрной сфере по сравнению с другими отраслями экономики «очень возрастные сотрудники».

По ее словам, для привлечения работников в аграрный сектор министерство намерено выстроить «цепочку жизненного цикла», которая будет начинаться в сельских школах. Министр отметила, что «целевыми» детьми ведомства являются жители сельских территорий.

Ранее директор ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени А.К. Чайки» Алексей Емельянов назвал неожиданные плюсы изменения климата для сельского хозяйства России. В частности, из-за более теплой длинной осени механизаторы могут пахать землю до ее промерзания примерно на неделю дольше, чем раньше.