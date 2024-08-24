Вернувшийся по обмену Роман Селезнев рассказал об аресте на Мальдивах

Вернувшийся по обмену Селезнев: уведомление об аресте было поддельным

Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными после отбывания наказания в одной из тюрем США, рассказал об аресте на Мальдивах. Подробности произошедшего он раскрыл ТАСС.

Селезнев отметил, что «красное уведомление» о его аресте в июле 2014 года было поддельным. «Когда я читал мои документы, меня арестовали 5-го числа. А оповещение Интерпола датировалось за 6-е. То есть его сделали уже после моего ареста, чтобы мне показать», — объяснил мужчина. По его словам, даже разные часовые пояса стран не могли создать разницу в сутки.

Как рассказал Селезнев, адвокаты, приставленные к нему, защищали интересы США. «Все-таки они американские граждане, им сказали: "Не надо этому русскому помогать"», — подчеркнул он. Селезнев заявил, что зря доверился адвокатам. Они советовали ему не использовать право голоса во время судебного процесса, так как это якобы могло усугубить ситуацию.

Согласно заявлениям Селезнева, его задержали незаконно, завели на него несколько дел в США и угрожали открыть еще одно. «Приписали какого-то криминала и посадили в тюрьму, создав все условия, чтобы я сказал плохо про мою Родину, признался, что работаю на ФСБ. Все было предопределено только потому, что у меня отец депутат Госдумы», — отметил он.

Ранее Селезнев назвал безопасные для россиян страны. По его словам, Вашингтон не может «похитить» людей из России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

Селезнев был задержан в июле 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдив — Мале. Россиянина депортировали в США, где суд приговорил его к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве.