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11:03, 24 августа 2024Мир

Вернувшийся по обмену Роман Селезнев рассказал об аресте на Мальдивах

Вернувшийся по обмену Селезнев: уведомление об аресте было поддельным

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Роман Селезнев, вернувшийся в Россию в рамках обмена заключенными после отбывания наказания в одной из тюрем США, рассказал об аресте на Мальдивах. Подробности произошедшего он раскрыл ТАСС.

Селезнев отметил, что «красное уведомление» о его аресте в июле 2014 года было поддельным. «Когда я читал мои документы, меня арестовали 5-го числа. А оповещение Интерпола датировалось за 6-е. То есть его сделали уже после моего ареста, чтобы мне показать», — объяснил мужчина. По его словам, даже разные часовые пояса стран не могли создать разницу в сутки.

Как рассказал Селезнев, адвокаты, приставленные к нему, защищали интересы США. «Все-таки они американские граждане, им сказали: "Не надо этому русскому помогать"», — подчеркнул он. Селезнев заявил, что зря доверился адвокатам. Они советовали ему не использовать право голоса во время судебного процесса, так как это якобы могло усугубить ситуацию.

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Согласно заявлениям Селезнева, его задержали незаконно, завели на него несколько дел в США и угрожали открыть еще одно. «Приписали какого-то криминала и посадили в тюрьму, создав все условия, чтобы я сказал плохо про мою Родину, признался, что работаю на ФСБ. Все было предопределено только потому, что у меня отец депутат Госдумы», — отметил он.

Ранее Селезнев назвал безопасные для россиян страны. По его словам, Вашингтон не может «похитить» людей из России, Китая, Северной Кореи и Ирана.

Селезнев был задержан в июле 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдив — Мале. Россиянина депортировали в США, где суд приговорил его к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве.

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