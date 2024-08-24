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07:15, 24 августа 2024Мир

Запад поставлял Финляндии оружие в 1940 году для ударов по СССР

Архив: Британия и Франция поставляли Финляндии оружие для ударов по СССР

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

В 1940 году страны Запада, а именно Великобритания и Франция, поставляли Финляндии оружие для нанесения ударов по СССР. Об этом указано в архивных документах, которые были опубликованы Президентской библиотекой, передает РИА Новости.

Утверждается, что Лондон и Париж собирались начать войну против Советского Союза. Одним из пунктов плана нападения было нанесение удара с территории Финляндии с целью захвата Ленинграда. Английские и французские войска должны были напасть на СССР под видом добровольцев, чтобы избежать официального объявления войны со стороны Москвы.

В архивных документах народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия сообщал наркому обороны СССР маршалу Клименту Ворошилову об объемах иностранной помощи Хельсинки. В частности, по данным советской разведки, с начала советско-финской войны Франция поставила Финляндии 176 самолетов, а Британия — 145.

Ранее были рассекречены архивы о решении Британии и Франции начать войну против СССР. Лондон и Париж планировали ударить из Финляндии и Кавказа с целью разрушить нефтепромыслы и создать «национальное русское правительство».

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