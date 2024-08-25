Боррель заявил о критическом уровне ситуации на Ближнем Востоке

Глава дипломатии ЕС Боррель: ситуация на Ближнем Востоке на критическом уровне

Ситуация, которая сложилась на Ближнем Востоке, достигла критического уровня. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель, его слова приводит ТАСС.

«Ситуация на Ближнем Востоке достигла критического уровня опасности для региона и за его пределами», — сказал он.

Политик подчеркнул, что он поддерживает призыв властей Ливана к применению резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, а также прекращение огня в секторе Газа ради избежания риска полномасштабной войны.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз является пусть не стороной украинского конфликта, но его частью. По его мнению, разрешение конфликта повлияет на мир и безопасность ЕС.