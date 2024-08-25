Axios: Израиль заранее предупредил США об ударе по «Хезболле»

Израиль заранее предупредил США о подготовке удара по «Хезболле», это произошло после получения сообщений о грядущей атаке со стороны ливанского движения. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на израильского чиновника.

Отмечается, что Израиль получил разведданные о готовящейся атаке своей территории. После этого Тель-Авив предупредил США о намерении нанести превентивный удар.

«Израиль действует против "Хезболлах" в одиночку, но в полной координации с США», — рассказал собеседник издания.

Утром в воскресенье, 25 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что узнала о подготовке «Хезболлы» к запуску ракет по территории Израиля, и нанесла превентивные удары в Ливане. После этого в стране ввели чрезвычайное положение на 48 часов.