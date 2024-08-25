«Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ

«Краснодар» победил «Динамо» со счетом 1:0 в матче РПЛ

«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Первый мяч на 25-й минуте забил полузащитник Жоао Виктор Сантос.

Таким образом, после шести матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на третьем месте, имея в активе такое же количество очков, но уступая по дополнительным показателям. Лидирует петербургский «Зенит» с 14 очками.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» — с московским «Локомотивом». Встречи пройдут 1 октября.