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19:37, 25 августа 2024Спорт

«Краснодар» победил «Динамо» в матче РПЛ

«Краснодар» победил «Динамо» со счетом 1:0 в матче РПЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

«Краснодар» одержал победу над московским «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 1:0. Первый мяч на 25-й минуте забил полузащитник Жоао Виктор Сантос.

Таким образом, после шести матчей «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Динамо» располагается на третьем месте, имея в активе такое же количество очков, но уступая по дополнительным показателям. Лидирует петербургский «Зенит» с 14 очками.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом», а «Краснодар» — с московским «Локомотивом». Встречи пройдут 1 октября.

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      Анастасия Борисова
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