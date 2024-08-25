Ливан выпустил по Израилю около 200 ракет

JP: Ливан выпустил по территории Израиля около 200 ракет

Ливан выпустил по территории Израиля около 200 ракет. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post (JP).

Отмечается, что обстрел велся с 5:30 до 6:15 по местному времени (совпадает с московским). Несколько ракет достигли израильской территории. Предварительно, одна женщина получила легкие осколочные ранения.

Утром в воскресенье, 25 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что узнала о подготовке «Хезболлы» к запуску ракет по территории Израиля, и нанесла превентивные удары в Ливане. После этого в стране ввели чрезвычайное положение на 48 часов.