«Локомотив» победил «Ростов» и стал лидером РПЛ

«Локомотив» победил «Ростов» со счетом 3:2 и стал лидером РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над «Ростовом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Счет на десятой минуте открыл полузащитник «железнодорожников» Алексей Батраков. На 13-й минуте счет сравнял хавбек Роналдо. На 37-й минуте вновь вывел «Локомотив» вперед защитник Илья Самошников. На 46-й минуте отличился хавбек Наир Тикнизян. На шестой добавленной ко второму тайму минуте дублем отметился Роналдо.

Таким образом, после шести матчей «Локомотив» стал лидером РПЛ, набрав 15 очков. «Ростов» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «Ростов» примет воронежский «Факел», а «Локомотив» — «Краснодар». Обе встречи пройдут 1 сентября.