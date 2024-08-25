Маск высказался о возможном обращении к России для спасения экипажа Starliner

Маск заявил, что без SpaceX помочь вернуть экипаж Starliner могла бы только РФ

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что если бы не его компания, единственным способом вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner было бы обратиться за помощью к РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на запись в социальной сети X (ранее Twitter).

Маск прокомментировал пост пользователя платформы о том, какие еще могут быть способы вернуть астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс. По его словам, для этого могли обратиться к российской стороне.

«Россия. Единственный другой вариант — Россия», — высказался он.

Ранее стало известно, что корабль Starliner вернут на Землю без астронавтов, они останутся на Международной космической станции (МКС) до февраля 2025 года. Это позволит НАСА и Boeing продолжить испытания Starliner во время его обратного полета, а также не подвергать рискам экипаж.