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23:15, 25 августа 2024Наука и техника

Маск высказался о возможном обращении к России для спасения экипажа Starliner

Маск заявил, что без SpaceX помочь вернуть экипаж Starliner могла бы только РФ
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что если бы не его компания, единственным способом вернуть на Землю экипаж корабля CST-100 Starliner было бы обратиться за помощью к РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на запись в социальной сети X (ранее Twitter).

Маск прокомментировал пост пользователя платформы о том, какие еще могут быть способы вернуть астронавтов Бутча Уилмора и Суниту Уильямс. По его словам, для этого могли обратиться к российской стороне.

«Россия. Единственный другой вариант — Россия», — высказался он.

Ранее стало известно, что корабль Starliner вернут на Землю без астронавтов, они останутся на Международной космической станции (МКС) до февраля 2025 года. Это позволит НАСА и Boeing продолжить испытания Starliner во время его обратного полета, а также не подвергать рискам экипаж.

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