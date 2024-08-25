Медведев дал совет Макрону после задержания Дурова

Медведев посоветовал Макрону покинуть Францию после задержания Дурова

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону покинуть страну после задержания основателя Telegram Павла Дурова. Об этом политик написал в социальной сети X.

«Макрон, немедленно уезжай из Франции! Армия Дурова идет за тобой», — заявил зампред Совбеза России.

Ранее Медведев рассказал, как беседовал с Дуровым о сотрудничестве с правоохранительными органами.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного самолета 24 августа. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через Telegram. Предпринимателю может грозить до 20 лет лишения свободы