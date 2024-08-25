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13:09, 25 августа 2024Россия

Медведев дал совет Макрону после задержания Дурова

Медведев посоветовал Макрону покинуть Францию после задержания Дурова

Фото: Manon Cruz / Reuters

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал президенту Франции Эммануэлю Макрону покинуть страну после задержания основателя Telegram Павла Дурова. Об этом политик написал в социальной сети X.

«Макрон, немедленно уезжай из Франции! Армия Дурова идет за тобой», — заявил зампред Совбеза России.

Ранее Медведев рассказал, как беседовал с Дуровым о сотрудничестве с правоохранительными органами.

Сотрудники спецслужб Франции задержали Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного самолета 24 августа. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через Telegram. Предпринимателю может грозить до 20 лет лишения свободы

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