Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:49, 25 августа 2024Россия

Минобороны заявило об уничтожении техники и солдат ВСУ в Курской области

МО: ВКС России уничтожили технику и солдат ВСУ у границы в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Штурмовики Воздушно-космических сил (ВКС) ударили по скоплению солдат и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что экипажи штурмовой авиации Су-25 ударили авиационными средствами поражения по скоплению живой силы противника. Также удалось нанести удары по бронированной, автомобильной и военной технике ВСУ в Курской области.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — отчитались в Минобороны. Там добавили, что экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были достигнуты.

За минувшие сутки российские военнослужащие продолжили отражать попытки атак ВСУ в Курской области. Группировка войск «Север» отражала атаки штурмовых групп противника в районах Комаровки, Малой Локни, Нечаева и Черкасского Поречного

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о неготовности идти на некоторые условия ради мира

      Стало известно об ударе ВС России по пункту временной дислокации ВСУ в Харькове

      На Украине лишили храма первый румыноязычный приход УПЦ

      Российский актер умер во время спектакля

      Задержание Дурова назвали мировым прецедентом

      Россиянка описала отдых в глэмпинге в Ленобласти фразой «я бы хотела не окоченеть»

      Мизулина высказалась о закрытии Telegram

      Минобороны заявило об уничтожении техники и солдат ВСУ в Курской области

      В России прокомментировали лишение каноиста Петрова золота чемпионата мира

      Названа одна из причин развития неизлечимого неврологического заболевания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше