Минобороны заявило об уничтожении техники и солдат ВСУ в Курской области

МО: ВКС России уничтожили технику и солдат ВСУ у границы в Курской области

Штурмовики Воздушно-космических сил (ВКС) ударили по скоплению солдат и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что экипажи штурмовой авиации Су-25 ударили авиационными средствами поражения по скоплению живой силы противника. Также удалось нанести удары по бронированной, автомобильной и военной технике ВСУ в Курской области.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — отчитались в Минобороны. Там добавили, что экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Все указанные цели были достигнуты.

За минувшие сутки российские военнослужащие продолжили отражать попытки атак ВСУ в Курской области. Группировка войск «Север» отражала атаки штурмовых групп противника в районах Комаровки, Малой Локни, Нечаева и Черкасского Поречного