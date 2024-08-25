Задержание Павла Дурова обсуждают во всем мире. Илон Маск и пользователи Telegram призывают освободить его

Маск и Карлсон поддержали задержанного во Франции Дурова

Основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Предпринимателю, который является гражданином Франции, готовятся предъявить обвинения по множеству преступлений, которые проводились через Telegram. Среди возможных: терроризм, незаконный оборот наркотиков, мошенничество и педофильский контент.

В ближайшее время Дуров предстанет перед судом, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. На задержание бизнесмена отреагировали по всему миру: журналисты, бизнесмены и политики осудили действия Франции. К посольству государства в Москве несут бумажные самолетики, а хештег #FreeDurov, призывающий освободить основателя Telegram, вышел в топ в соцсети X.

Маск призвал освободить Дурова

Американский предприниматель, владелец социальной сети X Илон Маск, комментируя задержание Дурова, заявил, что в 2030 году в Европе будут лишать людей жизни за то, что они лайкнули мем. Также он опубликовал фрагмент интервью Дурова, в котором предприниматель рассуждал о свободе слова. Видео Маск сопроводил хэштегом #FreePavel.

POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем Илон Маск

Предприниматель Илон Маск Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В поддержку Дурова также высказался и американский журналист Такер Карлсон, ранее взявший у предпринимателя интервью. Он отметил, что бизнесмена задержала западная страна, союзник администрации президента США Джо Байдена и активный член НАТО.

Павел Дуров сегодня вечером сидит во французской тюрьме, что является наглядным предупреждением для любого владельца платформы, которая отказывается подвергать цензуре правду по приказу правительств и разведывательных агентств. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир Такер Карлсон американский журналист, ранее взявший интервью у Павла Дурова

Создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком обвинил французские власти в наступлении на свободу слова. «Западные спецслужбы хотят получить доступ к личным сообщениям Telegram», — написал он.

Пользователи атаковали аккаунт Макрона после задержания Дурова

Вскоре после задержания Дурова пользователи сети атаковали аккаунт президента Франции Эммануэля Макрона в соцсетях: они оставили десятки сообщений с призывом освободить бизнесмена. «Позор вам, Макрон! Освободите Павла Дурова», «Свободу Дурову!» — написали они.

Задержание Дурова — очередной гвоздь как в [крышку] гроба репутации ЕС, так и гроба свободы слова. Создали дело и выдали ордер за несколько минут до прилета человека в страну, очень умно Пользователь соцсети X под ником LoneSimba

Хештег #FreeDurov оказался в топ популярных в соцсети X. «В течение 14 лет мы пользовались свободой слова в Telegram и теперь боремся за твою свободу», — заявил один из пользователей, использовавших этот хештег.

Президент Франции Эммануэль Микрон Фото: Yara Nardi / Reuters

В то же время в Москве к посольству Франции люди несут бумажные самолетики — символ Telegram. Такие же самолетики в поддержку мессенджера россияне использовали, когда Telegram блокировали в России.

Крупнейшие мировые СМИ пытаются разобраться в причинах задержания Дурова

Международное агентство Reuters в новости о задержании Дурова указало, что Telegram, основателем которого является бизнесмен, является одной из крупнейших социальных сетей. «Растущая популярность Telegram вызвала пристальное внимание со стороны нескольких стран Европы, включая Францию, в связи с проблемами безопасности и утечкой данных», — говорится в материале.

Расследование сосредоточено на нехватке модераторов в Telegram. Полиция считает, что эта ситуация позволяет беспрепятственно осуществлять преступную деятельность в приложении для обмена сообщениями Агентство Reuters

Французский телеканал France 24 отметил, что мессенджер Дурова «позиционирует себя как альтернативу платформам, принадлежащим США, которые подвергались критике за коммерческую эксплуатацию личных данных пользователей». «Telegram обязался никогда не раскрывать никакую информацию о своих пользователях», — сообщается в статье.

Основатель Telegram Павел Дуров Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Мировой новостной портал Business Insider обратил внимание, что задержание Дурова произошло на фоне растущего международного давления на соцсети с целью модерации контента в их приложениях. «Европейский союз, ключевым членом которого является Франция, недавно ввел в действие закон о цифровых услугах, который требует от крупных технологических компаний строгой модерации нелегального контента на своих платформах в противном случае им грозят большие штрафы», — говорится в материале.

По мнению портала, Telegram столкнулся пристальным вниманием со стороны ЕС, поскольку число европейцев, пользующихся мессенджером, выросло до 41 миллиона. Business Insider также вспомнил слова Дурова, заявившего в интервью Карлсону, что он «хочет быть свободным и не подчиняться чьим-либо приказам».