Названы преимущества российского «КУБа»

Эксперт Багдасарян назвал «КУБ» простым и дешевым средством поражения

Российский дрон-камикадзе «КУБ» отличается простотой и доступностью. Преимущества беспилотника назвал генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян в беседе с «Известиями».

«Его "плюс" — простота и дешевизна. Он серийный, массовый, простой в употреблении, стартует с любой точки. (...) На этапе поражения цели он автоматически, после указания оператора, ее уничтожает, пикирует с большой скоростью», — сказал эксперт.

Отмечается, что радиус действия «КУБа» — 15 километров. Аппарат способен находиться в воздухе 30 минут. Средство поражения весом 15 килограммов несет три килограмма полезной нагрузки.

Ранее в августе в концерне «Калашников» сообщили о поставке дронов «КУБ», которые используют для защиты приграничных регионов России.

В январе британское издание Daily Express писало, что после модернизации барражирующие боеприпасы «КУБ» станут еще большим кошмаром для Вооруженных сил Украины. Усовершенствованные аппараты несут боевую часть повышенного могущества.