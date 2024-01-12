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10:04, 12 января 2024Наука и техника

В Великобритании оценили модернизированные дроны «Куб»

Daily Express: модернизированный дрон-камикадзе «Куб» станет кошмаром для ВСУ

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Барражирующие боеприпасы «Куб» после модернизации станут еще большим кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Влияние российского дрона-камикадзе на ситуацию в зоне специальной военной операции оценили в материале британского издания Daily Express.

В публикации отметили, что дрон может стать «переломным моментом» для России и поможет прорвать оборону ВСУ.

В новом отчете тематического военного ресурса SOFREP подчеркивается, что модернизация сделает «Куб» «более грозным кошмаром для врага». Отмечается, что существующая версия дрона несет боевую часть из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

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«"Куб-БЛА" уже считался мощным оружием в арсенале России из-за его способности передвигаться в течение 30 минут на максимальной скорости 130 километров в час практически в полной тишине», — пишет издание.

В декабре президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о начале отгрузки первой партии дронов-камикадзе «Куб» с боевой частью повышенного могущества заказчику.

В ноябре стало известно, что боевое могущество российского дрона-камикадзе «Куб» увеличено по пожеланиям военных. В 2023 году модернизированный «Куб» успешно прошел испытания.

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      Даниил Иринин
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