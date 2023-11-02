Боевое могущество российского «Куба» увеличили

«Калашников»: боевое могущество российского дрона-камикадзе «Куб» увеличено

Боевое могущество российского дрона-камикадзе «Куб» увеличено по пожеланиям военных. Об этом со ссылкой на главу концерна «Калашников» Алана Лушникова сообщает ТАСС.

По словам руководителя, в текущем году проведены успешные испытания «Куба» с более мощной боевой частью, который в настоящее время находится в производстве.

«Что касается различных модификаций, то мы, конечно же, работаем над тем, чтобы увеличить дальность, увеличить еще больше могущество, дать дополнительные средства навигации», — сказал глава концерна.

В феврале госкорпорация «Ростех» сообщила, что нарастила производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет».

В мае прошлого года издание 19FortyFive заметило, что российский барражирующий дрон-камикадзе «Куб-БЛА», используемый в ходе спецоперации, можно считать аналогом американского беспилотника Switchblade.