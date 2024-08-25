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14:43, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Основатель криптовалюты Ethereum прокомментировал арест Дурова

Основатель криптовалюты Ethereum Бутерин назвал арест Дурова тревожным сигналом

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Основатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин назвал арест основателя мессенджера Telegram Павла Дурова плохим и тревожным сигналом. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывший Twitter).

Бутерин заявил, что ранее уже критиковал Telegram за несерьезное отношение к шифрованию, но в то же время он опасается за будущее свободы программного обеспечения и коммуникаций в Европе.

«Учитывая имеющуюся на данный момент информацию: его обвиняют, по-видимому, просто в том, что он "не модерирует" и не раскрывает данные пользователей, это выглядит очень плохо и тревожно», — прокомментировал Бутерин.

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Дурова арестовали в аэропорту Парижа, куда он прилетел из Азербайджана на личном самолете 24 августа. Дурова обвиняют в отказе сотрудничать с правоохранительными органами Франции, гражданином которой он является. По местным законам ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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      Вера Владзиевская
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