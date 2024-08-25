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22:16, 25 августа 2024Бывший СССР

Папу Римского пригласили в Минск

Папу Римского Франциска пригласили в Белоруссию
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: Yara Nardi / Reuters

Папу Римского Франциска пригласили посетить Белоруссию, заявил апостольский нунций архиепископ Анте Йозич, завершающий свою миссию в Минске, передает телеканал «Беларусь-1».

По словам Йозича, необходимо время для подготовки визита Франциска. «Думаю, придет время, когда это будет сделано и когда это осуществится», — подчеркнул он.

Архиепископ добавил, что Папа Римский всегда готов приезжать в любую страну, особенно, где живут католики. «Существует контакт, диалог в письменном виде, думаю, что появится возможность для встречи», — подчеркнул он.

Ранее представитель Ватикана заявил, что Папа Римский Франциск постоянно интересовался тем, как складываются дела у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последний раз Лукашенко и Папа Римский встречались в 2016 году.

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      Марина Совина
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