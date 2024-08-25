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07:53, 25 августа 2024Россия

Появилось видео прибытия в Москву освобожденных из плена российских военных

«Звезда» показала прибытие в Москву освобожденных из плена российских военных

Находившиеся в украинском плену российские военные, захваченные ранее в Курской области, прилетели в Москву. Видео их прибытия появилось в Telegram-канале телеканала «Звезда».

Самолет Ил-76 с солдатами приземлился в аэропорту в Подмосковье в ночь на воскресенье, 25 августа.

В субботу, 24 августа, Россия провела обмен военнопленными с Украиной. Как сообщило Минобороны РФ, в рамках переговорного процесса были возвращены 115 бойцов, Киеву передали 115 военнопленных из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). До прибытия в Москву все российские военные находились на территории Белоруссии.

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      Марина Совина
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