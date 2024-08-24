Освобожденные из украинского плена российские срочники прилетели в Москву

В Москву прилетели освобожденные из плена Украины российские солдаты-срочники

Российские срочники, освобожденные из украинского плена, прилетели в Москву. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По его информации, борт с военнослужащими приземлился в одном из столичных аэропортов. К солдатам с приветственной речью обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В субботу, 24 августа, Россия провела обмен военнопленными с Украиной. Как сообщило Минобороны РФ, в рамках переговорного процесса были возвращены 115 бойцов, Киеву передали 115 военнопленных из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). До прибытия в Москву все российские военные находились на территории Белоруссии.