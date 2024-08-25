Причастность бывшего замминистра обороны Иванова к получению взяток подтвердили

Свидетели подтвердили причастность экс-замминистра обороны Иванова к коррупции

Трое свидетелей по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова подтвердили его причастность к получению взяток. Об этом сообщает ТАСС.

Их показания также подтвердили причастность к делу двоих подельников Иванова — Александра Фомина и Сергея Бородина.

Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Фигурантам по его делу еще проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин.

Ранее сообщалось, что суд арестовал четыре банковских счета Иванова в рамках расследования дела о крупной взятке.