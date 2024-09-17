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19:06, 17 сентября 2024Силовые структуры

Следствие попросит продлить арест замглавы Минобороны Тимуру Иванову до зимы

ТАСС: СК просил продлить арест замглавы Минобороны Иванова до зимы
Начало событий в новости Подельнику экс-замглавы Минобороны России продлили арест

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Следственный комитет (СК) России просит продлить арест обвиняемого в получении более одного миллиарда рублей взяток замглавы Минобороны Тимура Иванова до зимы. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева.

По словам Мусаева, Басманный суд проведет заседание по этому вопросу в 16:00 по Москве 19 сентября. Кроме того, в этот же день будет рассмотрено еще одно ходатайство в отношении другого фигуранта — Сергея Бородина. Срок его ареста следствие также просит продлить до зимы.

25 августа стало известно, что трое свидетелей по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова подтвердили его причастность к получению взяток.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы продлил арест подельнику бывшего заместителя главы Министерства обороны Тимура Иванова — бизнесмену и соучредителю компании «Олимпситистрой» Александру Фомину — на срок три месяца.

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      Анна Габай
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