Россиянки завоевали золото чемпионата мира в соревновании байдарок-двоек

Россиянки Черниговская и Долгова победили на ЧМ в соревновании байдарок-двоек

Россиянки Светлана Черниговская и Анастасия Долгова победили в соревнованиях байдарок‑двоек на дистанции 200 метров на чемпионате мира 2024 года, который проходит в Самарканде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки преодолели дистанцию за 37,326 секунды. Серебряная медаль на счету представительниц Португалии Терезы Портелы и Франсишки Лайи. Тройку сильнейших замкнули Ольга Худенко и Марина Литвинчук из Белоруссии.

Кроме того, золотую медаль чемпионата мира 25 августа завоевали каноисты Алексей Коровашков и Екатерина Шляпникова, одержавшие победу в миксте на дистанции 500 метров.

На Олимпиаде-2024 в Париже, помимо Коровашкова, выступали россияне Олеся Ромасенко и Захар Петров. Никто не смог завоевать медалей.