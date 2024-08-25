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09:30, 25 августа 2024Наука и техника

Российские военные вывезли с поля боя трофейную шведскую БМП

Военные ВС России вывезли с поля боя трофейную шведскую БМП CV90

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Военные Вооруженных сил (ВС) России вывезли с поля боя трофейную боевую машину пехоты (БМП) шведского производства CV90. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эвакуировали CV90 из-под Богдановки, в направлении Часова Яра», — сообщил российский военнослужащий с позывным Чапа.

По словам военного, эвакуационной группе не удалось с первого раза вывезти БМП из-за беспилотников, в связи с чем пришлось дождаться момента, когда в небе уменьшилось количество дронов.

Чапа добавил, что во время эвакуации большую роль играют скорость и способность правильно выбрать момент. По его словам, к подбитой технике необходимо подъехать, «зацепить» ее и вывезти.

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал об отсутствии «ноу-хау» среди трофейной военной техники НАТО.

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      Елизавета Мытарева
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