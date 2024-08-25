Шубенков раскритиковал отказ российских телеканалов от трансляции Олимпиады-2024

Шубенков раскритиковал отказ российских телеканалов от трансляции ОИ Париже

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков раскритиковал решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит Metaratings.

По мнению спортсмена, это ужасно. «Есть некоторые неприятные моменты. Но с этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Уверен, что многие зрители хотели бы увидеть, люди, которые просто любят спорт», — отметил Шубенков.

13 июля Sports.ru сообщил, что российские телеканалы впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпиаду. Это было связано с тем, что отечественные спортсмены участвовали в соревнованиях под нейтральным флагом.

В Играх Париже приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали медаль, став вторыми в женском парном разряде.