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12:59, 25 августа 2024Спорт

Шубенков раскритиковал отказ российских телеканалов от трансляции Олимпиады-2024

Шубенков раскритиковал отказ российских телеканалов от трансляции ОИ Париже

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков раскритиковал решение российских телеканалов отказаться от трансляции летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Его слова приводит Metaratings.

По мнению спортсмена, это ужасно. «Есть некоторые неприятные моменты. Но с этим нельзя не считаться, это супертоповое мировое событие. Уверен, что многие зрители хотели бы увидеть, люди, которые просто любят спорт», — отметил Шубенков.

13 июля Sports.ru сообщил, что российские телеканалы впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпиаду. Это было связано с тем, что отечественные спортсмены участвовали в соревнованиях под нейтральным флагом.

В Играх Париже приняли участие 15 россиян в нейтральном статусе. Из них только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали медаль, став вторыми в женском парном разряде.

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      Алексей Гусев
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