Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:23, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием получить данные об СВО

Соратник Ассанжа: задержанием Дурова Запад хочет получить данные об СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Задержанием основателя Telegram Павла Дурова Запад хочет получить данные о специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, чьи слова приводит РИА Новости.

«Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей. Будем надеяться, что он такой же сильный, как Ассанж», — считает соратник Ассанжа.

По его словам, конечной целью Франции является доступ властей к информации в мессенджере. При этом Запад ранее использовал Telegram как инструмент дестабилизации в дружественных России странах.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

В России назвали задержание Дурова грубым нарушением права на свободу слова. Тем временем миллиардер Илон Маск, комментируя ситуацию, счел, что в 2030 году в Европе будут лишать людей жизни за то, что они лайкнули мем. Также он опубликовал фрагмент интервью Дурова, в котором предприниматель рассуждал о свободе слова. Видео Маск сопроводил хештегом #FreePavel.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о планах ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Киев хочет заставить Москву начать переговоры

      Соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием получить данные об СВО

      Президент Польши ушел от ответа на вопрос об украинской атаке на Курскую область

      В Курской области ПВО уничтожила ракету и беспилотник ВСУ

      Бойцы «Ахмат-Чечня» эвакуировали 51 срочника в Курской области

      Стала известна дата избрания меры пресечения Павлу Дурову после ареста

      Раскрыт райдер Стаса Михайлова

      Потерявший ногу в ЧВК «Вагнер» саранский маньяк снова сел за изнасилование

      Фитнес-тренер дал советы для улучшения самочувствия во время многочасового перелета

      Юрист дал совет пользователям Telegram на фоне ареста Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше