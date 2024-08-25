Соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием получить данные об СВО

Соратник Ассанжа: задержанием Дурова Запад хочет получить данные об СВО

Задержанием основателя Telegram Павла Дурова Запад хочет получить данные о специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал Эдриан Макрей, депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа, чьи слова приводит РИА Новости.

«Наличие доступа через черный ход к потоку информации, как вверх, так и вниз по ступеням в российской СВО, в конечном итоге является причиной того, что Дуров сейчас находится под стражей. Будем надеяться, что он такой же сильный, как Ассанж», — считает соратник Ассанжа.

По его словам, конечной целью Франции является доступ властей к информации в мессенджере. При этом Запад ранее использовал Telegram как инструмент дестабилизации в дружественных России странах.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам.

В России назвали задержание Дурова грубым нарушением права на свободу слова. Тем временем миллиардер Илон Маск, комментируя ситуацию, счел, что в 2030 году в Европе будут лишать людей жизни за то, что они лайкнули мем. Также он опубликовал фрагмент интервью Дурова, в котором предприниматель рассуждал о свободе слова. Видео Маск сопроводил хештегом #FreePavel.