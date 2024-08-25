США продлили присутствие двух авианосных ударных групп на Ближнем Востоке

Остин продлил присутствие двух авианосных ударных групп США на Ближнем Востоке

Пентагон сообщил о решении главы ведомства Ллойда Остина продлить присутствие двух американских авианосных ударных групп на Ближнем Востоке. Отмечается, что об этом он рассказал в ходе разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом, передает РИА Новости.

«Министр приказал сохранить присутствие в регионе двух ударных авианосных групп», — заявили в Минобороны США.

Ранее Остин отметил готовность Вашингтона поддержать оборону Израиля, защитив еврейское государство от «любых атак Ирана и его региональных партнеров и доверенных лиц».

Утром в воскресенье, 25 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что узнала о подготовке «Хезболлы» к запуску ракет по территории Израиля, и нанесла превентивные удары в Ливане. После этого в стране ввели чрезвычайное положение на 48 часов.