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21:16, 25 августа 2024Мир

США продлили присутствие двух авианосных ударных групп на Ближнем Востоке

Остин продлил присутствие двух авианосных ударных групп США на Ближнем Востоке

Фото: Al Drago / Reuters

Пентагон сообщил о решении главы ведомства Ллойда Остина продлить присутствие двух американских авианосных ударных групп на Ближнем Востоке. Отмечается, что об этом он рассказал в ходе разговора с израильским коллегой Йоавом Галантом, передает РИА Новости.

«Министр приказал сохранить присутствие в регионе двух ударных авианосных групп», — заявили в Минобороны США.

Ранее Остин отметил готовность Вашингтона поддержать оборону Израиля, защитив еврейское государство от «любых атак Ирана и его региональных партнеров и доверенных лиц».

Утром в воскресенье, 25 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что узнала о подготовке «Хезболлы» к запуску ракет по территории Израиля, и нанесла превентивные удары в Ливане. После этого в стране ввели чрезвычайное положение на 48 часов.

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      Марина Совина
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