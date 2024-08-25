В США выразили готовность поддержать оборону Израиля

Остин выразил готовность США поддержать оборону Израиля

Соединенные Штаты выразили готовность поддержать оборону Израиля. С таким заявлением выступил главы министерства обороны США Ллойд Остин, сообщает US.News.

Также в статье говорится, что глава Пентагона поговорил со своим израильским коллегой и подтвердил приверженность Вашингтона обороне Израиля.

«Госсекретарь Остин подтвердил железную приверженность Соединенных Штатов защите Израиля от любых атак Ирана и его региональных партнеров и доверенных лиц», — пишет СМИ со ссылкой на слова Остина.

Утром в воскресенье, 25 августа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что узнала о подготовке «Хезболлы» к запуску ракет по территории Израиля, и нанесла превентивные удары в Ливане. После этого в стране ввели чрезвычайное положение на 48 часов.

В свою очередь, The Times of Israel написало, что движение «Хезболла» заявило о запуске 320 ракет по Израилю, а также об ударах по 11 военным базам.

Также сообщалось, что Израиль заранее предупредил Соединенные Штаты о подготовке удара по «Хезболле», это произошло после получения сообщений о грядущей атаке со стороны ливанского движения.