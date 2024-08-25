Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:09, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Стала известна дата избрания меры пресечения Павлу Дурову после ареста

TF1: меру пресечения после ареста Павлу Дурову выберут 25 августа

Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

В Воскресенье, 25 августа французский суд выберет меру пресечения Павлу Дурову, арестованному днем ранее. Дата стала известна из материала, опубликованного на сайте телеканала TF1.

Журналисты телеканала со ссылкой на следователя сообщили, что после ареста прокуроры просят заключить основателя Telegram под стражу, так как опасаются его побега из страны. По версии французской прокуратуры у Дурова есть все возможности для этого: несколько паспортов, личный самолет и огромные деньги.

Правоохранительные органы Франции обвиняют Дурова в отказе в сотрудничестве и удалении контента, который могут распространять террористы и другие преступники.

Материалы по теме:
Звезды в Telegram — новая внутренняя валюта для цифровых товаров. Что это, зачем нужны, как купить, на что потратить?
Звезды в Telegram — новая внутренняя валюта для цифровых товаров.Что это, зачем нужны, как купить, на что потратить?
11 июня 2024
Терроризм, отмывание денег, педофильский контент. Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Терроризм, отмывание денег, педофильский контент.Павел Дуров задержан во Франции. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Сегодня

Дурова арестовали вечером 24 августа после приземления его частного самолета в аэропорту Ле Бурже. В Брюсселе арест миллиардера назвали соответствующим принципам и духу Акта о цифровых услугах Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Британии заявили о планах ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Киев хочет заставить Москву начать переговоры

      Российского каноиста снова лишили золота чемпионата мира

      Соратник Ассанжа объяснил задержание Дурова желанием получить данные об СВО

      Президент Польши ушел от ответа на вопрос об украинской атаке на Курскую область

      В Курской области ПВО уничтожила ракету и беспилотник ВСУ

      Бойцы «Ахмат-Чечня» эвакуировали 51 срочника в Курской области

      Стала известна дата избрания меры пресечения Павлу Дурову после ареста

      Раскрыт райдер Стаса Михайлова

      Потерявший ногу в ЧВК «Вагнер» саранский маньяк снова сел за изнасилование

      Фитнес-тренер дал советы для улучшения самочувствия во время многочасового перелета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше