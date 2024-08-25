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19:53, 25 августа 2024Интернет и СМИ

Стало известно о возможном продлении ареста Дурову

Bloomberg: срок ареста Павла Дурова во Франции могут продлить еще на 24 часа

Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Содержание арестованного во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова могут продлить еще на 24 часа. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник во французской судебной системе.

Уточняется, что во Франции человек может быть задержан на 24 часа, и этот срок возможно продлить один раз.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. Кроме того, он отказывался сотрудничать с полицией по этим делам. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Дуров планировал провести один день в Париже и остаться там на ужин. Вместе с бизнесменом на борту частного джета, предположительно, находилась 24-летняя криптокоуч Юлия Вавилова.

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      Анастасия Шейкина
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      Арестованный во Франции Дуров планировал провести один день в Париже. Чем он там хотел заняться и кто его сопровождал?

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