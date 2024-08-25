Судьбу Telegram предрекли еще одной соцсети

Рамасвами: X может ждать та же проблема, как Telegram и Павла Дурова

Соцсеть Х может ждать проблема, аналогичная той, что случилась с мессенджером Telegram и ее основателем Павлом Дуровым. Такую судьбу соцсети предрек бывший кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами, он написал об этом на своей странице на платформе X.

«Сегодня Telegram. Завтра будет X», — подчеркнул Рамасвами.

Ранее Илон Маск отреагировал на задержание генерального директора Telegram Павла Дурова в аэропорту во Франции 24 августа. «POV: На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал американский предприниматель, владелец Х.

Дурову инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Основателю Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.