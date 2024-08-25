Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:43, 25 августа 2024Мир

Судьбу Telegram предрекли еще одной соцсети

Рамасвами: X может ждать та же проблема, как Telegram и Павла Дурова

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Соцсеть Х может ждать проблема, аналогичная той, что случилась с мессенджером Telegram и ее основателем Павлом Дуровым. Такую судьбу соцсети предрек бывший кандидат в президенты США от республиканской партии Вивек Рамасвами, он написал об этом на своей странице на платформе X.

«Сегодня Telegram. Завтра будет X», — подчеркнул Рамасвами.

Ранее Илон Маск отреагировал на задержание генерального директора Telegram Павла Дурова в аэропорту во Франции 24 августа. «POV: На дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — написал американский предприниматель, владелец Х.

Дурову инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Основателю Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Сейчас он доигрался». Основатель Telegram Павел Дуров оказался под стражей во Франции. Что теперь будет с мессенджером?

      Захарова напомнила о требовании западных НПО насчет Telegram

      Командир «Ахмата» раскрыл потери ВСУ за сутки на курском направлении

      Израиль объявил чрезвычайное положение после удара по Ливану

      Ливан выпустил по Израилю около 200 ракет

      В Венгрии рассказали о причине прекращения Киевом транзита нефти «Лукойла»

      Израиль ударил по объектам «Хезболлы»

      Судьбу Telegram предрекли еще одной соцсети

      В Минобороны сообщили о нанесении авиаудара по живой силе ВСУ в Курской области

      Британцев предупредили о непопулярных решениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше