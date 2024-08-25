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19:16, 25 августа 2024Мир

В «Хезболлах» объяснили причину отложенного ответного удара по Израилю

Генсек Хезболлах объяснил почему ответный удар по Израилю отложили

Фото: Aziz Taher / Reuters

Генеральный секретарь ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла объяснил, почему ответный удар по Израилю в ответ на убийство командира движения Фуада Шукра был отложен. Выступление транслировалось в эфире телеканала «Аль-Манар».

По словам генсека движения, удар отложили, чтобы дать надежду переговорам о перемирии в секторе Газа. Кроме того план отложили из-за максимальной мобилизации Израиля и США в преддверии ожидавшегося удара возмездия.

«Ожидание ответа было частью наказания для врага», — отметил Хасан Насрулла.

25 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что узнала о подготовке «Хезболлы» к запуску ракет по территории Израиля, и нанесла превентивные удары в Ливане.

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      Владимир Седов
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