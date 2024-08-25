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06:43, 25 августа 2024Россия

В Минобороны сообщили о нанесении авиаудара по живой силе ВСУ в Курской области

Минобороны: Ка-52 нанес удар по живой силе ВСУ в Курской области

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Российский вертолет Ка-52 нанес удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

Как отметили в МО, удар был нанесен авиаракетами по разведданным ВСУ. Уточняется, что личный состав и бронированная военная техника украинской армии уничтожены.

Накануне сообщалось, что ВКС России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО на острове Змеиный. Как стало известно, в числе жертв атаки оказались представители элитных подразделений.

Ранее российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Он стал возможным благодаря точным разведывательным данным о местоположении противника.

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      Марина Совина
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