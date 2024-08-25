В Минобороны сообщили о нанесении авиаудара по живой силе ВСУ в Курской области

Минобороны: Ка-52 нанес удар по живой силе ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ка-52 нанес удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сообщении.

Как отметили в МО, удар был нанесен авиаракетами по разведданным ВСУ. Уточняется, что личный состав и бронированная военная техника украинской армии уничтожены.

Накануне сообщалось, что ВКС России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО на острове Змеиный. Как стало известно, в числе жертв атаки оказались представители элитных подразделений.

Ранее российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Он стал возможным благодаря точным разведывательным данным о местоположении противника.