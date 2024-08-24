Российский вертолет ударил авиаракетами по ВСУ в Курской области

Мионобороны РФ: вертолет ударил авиаракетами по ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Удар был нанесен по разведанным целям противника. «После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», — уточнили в ведомстве.

Личный состав, бронированная и автомобильная военная техника ВСУ были уничтожены, доложила разведка.

Ранее Минобороны России показало кадры с моментом уничтожения танка ВСУ в Курской области.