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17:14, 24 августа 2024Россия

Российский вертолет ударил авиаракетами по ВСУ в Курской области

Мионобороны РФ: вертолет ударил авиаракетами по ВСУ в Курской области

Российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Удар был нанесен по разведанным целям противника. «После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета», — уточнили в ведомстве.

Личный состав, бронированная и автомобильная военная техника ВСУ были уничтожены, доложила разведка.

Ранее Минобороны России показало кадры с моментом уничтожения танка ВСУ в Курской области.

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      Александра Лисица
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