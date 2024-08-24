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15:05, 24 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

МО показало видео уничтожения танка ВСУ в лесу Курской области

Минобороны России (МО) показало кадры с моментом уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" выявили движение танка ВСУ в лесистой местности», — отмечается в сообщении.

После анализа данных украинскую военную технику решили уничтожить при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». В министерстве добавили, что убедились в поражении цели в лесу благодаря кадрам объективного контроля.

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Бои с ВСУ идут в Курской области больше двух недель. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Согласно данным МЧС, из приграничных районов Курской области за сутки эвакуировали около 3,2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись военнопленными. Москва вернула с подконтрольной Киеву территории 115 бойцов, попавших в плен в Курской области, а взамен передала столько же солдат ВСУ.

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      Юлия Юткина
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