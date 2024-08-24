«ВО»: ВКС России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО на острове Змеиный

ВКС России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО на острове Змеиный. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в числе жертв атаки оказались представители элитных подразделений.

«По предварительной информации, сегодня ночью истребителями ВКС России нанесен мощный удар по группе украинского спецназа и западных наемников на острове Змеиный в Черном море. По информации профильных ресурсов, в составе десанта были кадровые военнослужащие Сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО» уточняет, что удар был нанесен истребителями пятого поколения Су-57. По данным авторов проекта, жертв «очень много».

Ранее российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Он стал возможным благодаря точным разведывательным данным о местоположении противника.