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19:17, 24 августа 2024Бывший СССР

ВКС России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО

«ВО»: ВКС России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО на острове Змеиный

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

ВКС России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО на острове Змеиный. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в числе жертв атаки оказались представители элитных подразделений.

«По предварительной информации, сегодня ночью истребителями ВКС России нанесен мощный удар по группе украинского спецназа и западных наемников на острове Змеиный в Черном море. По информации профильных ресурсов, в составе десанта были кадровые военнослужащие Сил специальных операций НАТО, которые действовали на скоростных катерах с базы в Румынии», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО» уточняет, что удар был нанесен истребителями пятого поколения Су-57. По данным авторов проекта, жертв «очень много».

Ранее российский вертолет Ми-28НМ ударил авиаракетами по технике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области. Он стал возможным благодаря точным разведывательным данным о местоположении противника.

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      Олег Давыдов
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