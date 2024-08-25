Политолог Саймонс: Дуров отказался прогибаться под власти стран Запада

Независимый политолог из Швеции Грег Саймонс назвал «самое большое преступление» основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции. Его комментарий опубликован в Telegram-канале RT.

По слова эксперта, так называемым преступлением бизнесмена является отказ прогибаться под власти западных стран, как это сделали Facebook или Instagram (запрещенные в России соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Саймонс также отметил, что Telegram обладает значительным влиянием. В связи с этим он предположил, что желание подчинить мессенджер может быть связано с неудачами США и стран НАТО на Украине.

Ранее депутат австралийского города Порт-Хедленд и публичный соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа Эдриан Макрей допустил, что задержанием Дурова Запад хочет получить данные о специальной военной операции.