В Воронежской области прекратилась детонация после атаки украинских дронов

В Острогожском районе Воронежской области прекратилась детонация взрывоопасных объектов после атаки украинских дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.
По информации губернатора, пожары потушены и ранее эвакуированным жителям двух сел разрешили вернуться обратно. В два других населенных пункта проезд пока закрыт из-за продолжающегося обследования территории. Гусев призвал жителей соблюдать режим ЧС.
Украинские дроны атаковали район в ночь на 24 августа, в связи с чем в регионе ввели режим ЧС. Два человека пострадали, свыше 600 жителей эвакуировали.
Ранее Министерство обороны России сообщило о пресечении атаки Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников на Курскую область.