В Воронежской области прекратилась детонация после атаки украинских дронов

Гусев: детонация после атаки БПЛА в Воронежской области прекратилась

В Острогожском районе Воронежской области прекратилась детонация взрывоопасных объектов после атаки украинских дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По информации губернатора, пожары потушены и ранее эвакуированным жителям двух сел разрешили вернуться обратно. В два других населенных пункта проезд пока закрыт из-за продолжающегося обследования территории. Гусев призвал жителей соблюдать режим ЧС.

Украинские дроны атаковали район в ночь на 24 августа, в связи с чем в регионе ввели режим ЧС. Два человека пострадали, свыше 600 жителей эвакуировали.

Ранее Министерство обороны России сообщило о пресечении атаки Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников на Курскую область.