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21:00, 25 августа 2024Россия

В Воронежской области прекратилась детонация после атаки украинских дронов

Гусев: детонация после атаки БПЛА в Воронежской области прекратилась

Фото: Ара Киланянц / Коммерсантъ

В Острогожском районе Воронежской области прекратилась детонация взрывоопасных объектов после атаки украинских дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

По информации губернатора, пожары потушены и ранее эвакуированным жителям двух сел разрешили вернуться обратно. В два других населенных пункта проезд пока закрыт из-за продолжающегося обследования территории. Гусев призвал жителей соблюдать режим ЧС.

Украинские дроны атаковали район в ночь на 24 августа, в связи с чем в регионе ввели режим ЧС. Два человека пострадали, свыше 600 жителей эвакуировали.

Ранее Министерство обороны России сообщило о пресечении атаки Вооруженных сил Украины с помощью беспилотников на Курскую область.

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      Владимир Седов
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