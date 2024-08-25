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17:27, 25 августа 2024Россия

Минобороны сообщило о пресечении атаки ВСУ с помощью БПЛА на Курскую область

Минобороны: ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать Курскую область с помощью БПЛА

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о пресечении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников на Курскую область. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Около 16.05 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что беспилотный летательный аппарат был сбит над территорией Курской области дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Минобороны сообщило, что штурмовики Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

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      Валентин Карант
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