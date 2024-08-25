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14:33, 25 августа 2024Россия

Минобороны сообщило об ударе Су-25 по ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-25 ударили по ВСУ в приграничном районе Курской области

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Штурмовики Су-25 нанесли удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — указано в сообщении.

Отмечается, что после применения авиационных ракет, экипажи Су-25 выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром. Все цели, согласно Минобороны, были уничтожены.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» ВСУ в Курской области. Отмечается, что движение РСЗО было выявлено группировкой войск «Север» и уничтожено артиллерией, что было подтверждено кадрами объективного контроля.

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      Валентин Карант
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