Выступавший в РПЛ чилиец назвал удивившую его в России вещь

Чилиец Лобос заявил, что его удивило то, что в России люди пьют пиво на улице

Бывший вратарь самарских «Крыльев Советов» и сборной Чили Эдуардо Лобос назвал вещь, которая его удивила в России. Слова экс-игрока приводит «Чемпионат».

«Было странно видеть на улице людей, которые гуляют и пьют пиво. Достаточно много было людей, пьющих водку», — рассказал Лобос. Он добавил, что относился к этому как к части российской культуры.

Вратарь также назвал алкогольный напиток, который ему больше всего понравился в Самаре. «"Жигулевское" — лучшее пиво, которое я пробовал», — отметил он.

Лобос выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) за «Крылья Советов» с 2005 по 2010 год. В его активе два матча в составе сборной Чили.