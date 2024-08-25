Юрист рассказал о возможных шагах России для защиты Дурова

Юрист Русяев: Москва может предпринять дипломатические шаги для защиты Дурова

Москва может предпринять дипломатические шаги для защиты основателя Telegram Павла Дурова. В частности, РФ может обеспечить консульскую поддержку или попытаться договориться о более мягких условиях содержания под стражей, заявил в интервью РИА Новости юрист Илья Русяев.

«Россия может предпринять дипломатические шаги для защиты прав своего гражданина, например, обеспечить консульскую поддержку или попытаться договориться о более мягких условиях содержания под стражей. Это же могут сделать и ОАЭ», — уточнил эксперт.

При этом, как считает Русяев, возможности России повлиять на ситуацию ограничены, так как Дуров — гражданин Франции и был задержан на ее территории.

Ранее создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова является наступлением на свободу слова. В свою очередь, член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин рассказала, что свобода слова подвергается нападкам во всем мире.

Вечером в субботу, 24 августа, сотрудники спецслужб Франции задержали предпринимателя Павла Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного джета. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, детские уголовные преступления и мошенничество. Основателю Telegram может грозить до 20 лет лишения свободы.