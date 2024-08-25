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20:56, 25 августа 2024Россия

Захарова высказалась о реакции западных НКО на задержание Дурова

Захарова заявила, что западные НКО не отреагировали на задержание Дурова

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные некоммерческие организации (НКО) не отреагировали на задержание в Париже создателя Telegram Павла Дурова. Об их реакции дипломат высказалась в комментарии для RT.

По словам Захаровой, в 2018 году, когда Россия принимала меры безопасности в отношении Telegram, западные НКО активно обращались в ООН и ОБСЕ.

«Теперь большой вопрос — где они все? Считайте, прошли практически — без нескольких часов — сутки с момента задержания Павла Дурова. Где коллективные письма, где вся их критика, где вся их озабоченность? Где все эти заявления о правах человека, свободе? Где защита этих ценностей, о которых он столько говорили и так упорно настаивали на них? Где их активная позиция? Ничего нет», — прокомментировала Захарова.

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Дипломат напомнила, что в 2018 году Россия принимала меры безопасности, предполагающие упорядочение и приведение в соответствие с российскими законами работы мессенджера Telegram, хотя ни о каком задержании Дурова тогда речи не шло.​​​​​

Дурова задержали в Париже вечером 24 августа. Его обвиняют в отказе сотрудничать с правительством Франции. По местным законам миллиардеру грозит 20-летний тюремный срок. Задержание создателя мессенджера Telegram обсуждают во всем мире. Илон Маск, Такер Карлсон и другие известные личности призвали освободить Дурова.

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      Вера Владзиевская
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