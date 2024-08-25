Захарова высказалась о реакции западных НКО на задержание Дурова

Захарова заявила, что западные НКО не отреагировали на задержание Дурова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные некоммерческие организации (НКО) не отреагировали на задержание в Париже создателя Telegram Павла Дурова. Об их реакции дипломат высказалась в комментарии для RT.

По словам Захаровой, в 2018 году, когда Россия принимала меры безопасности в отношении Telegram, западные НКО активно обращались в ООН и ОБСЕ.

«Теперь большой вопрос — где они все? Считайте, прошли практически — без нескольких часов — сутки с момента задержания Павла Дурова. Где коллективные письма, где вся их критика, где вся их озабоченность? Где все эти заявления о правах человека, свободе? Где защита этих ценностей, о которых он столько говорили и так упорно настаивали на них? Где их активная позиция? Ничего нет», — прокомментировала Захарова.

Дипломат напомнила, что в 2018 году Россия принимала меры безопасности, предполагающие упорядочение и приведение в соответствие с российскими законами работы мессенджера Telegram, хотя ни о каком задержании Дурова тогда речи не шло.​​​​​

Дурова задержали в Париже вечером 24 августа. Его обвиняют в отказе сотрудничать с правительством Франции. По местным законам миллиардеру грозит 20-летний тюремный срок. Задержание создателя мессенджера Telegram обсуждают во всем мире. Илон Маск, Такер Карлсон и другие известные личности призвали освободить Дурова.